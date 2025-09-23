Интервидение
23 сентября, 03:51

Захарова назвала паранойей слова Санду об использовании Молдавии для нападения

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паранойей заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании Кишинёва Россией для «нападения на Одесскую область». Соответствующее заявление дипломат сделала во время беседы с РИА «Новости».

«Паранойя», — сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для нападения.

Президент Молдавии заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, «угрожает суверенитету страны» и якобы может создать условия для «российского вторжения в Одесскую область».

Санду обвинили в возрождении фашизма в Молдавии

Ранее Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии. По её мнению, запрет показа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» является проявлением так называемой «демократии по Санду». Так дипломат отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.

Алена Пенчугина
