Захарова назвала паранойей слова Санду об использовании Молдавии для нападения
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паранойей заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании Кишинёва Россией для «нападения на Одесскую область». Соответствующее заявление дипломат сделала во время беседы с РИА «Новости».
«Паранойя», — сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для нападения.
Президент Молдавии заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, «угрожает суверенитету страны» и якобы может создать условия для «российского вторжения в Одесскую область».
Ранее Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии. По её мнению, запрет показа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» является проявлением так называемой «демократии по Санду». Так дипломат отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.