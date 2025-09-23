Захарова назвала паранойей слова Санду об использовании Молдавии для нападения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паранойей заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании Кишинёва Россией для «нападения на Одесскую область». Соответствующее заявление дипломат сделала во время беседы с РИА «Новости».

«Паранойя», — сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для нападения.

Президент Молдавии заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, «угрожает суверенитету страны» и якобы может создать условия для «российского вторжения в Одесскую область».