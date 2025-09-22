«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии

Запрет показа комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является проявлением так называемой «демократии по Санду». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Демократия по Санду», — написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.