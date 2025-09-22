Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 17:36

«Демократия по Санду»: Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии

Захарова назвала демократией по Санду запрет фильма Гайдая в Молдавии

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Запрет показа комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является проявлением так называемой «демократии по Санду». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Демократия по Санду», — написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.

Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул
Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул

Напомним, что трансляцию культовой картины прервали на телевидении в Молдавии из-за «милитаристского содержания». Согласно законам страны, поставщики медиауслуг не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые не в США, Канаде и ЕС.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Майя Санду
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar