Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майю Санду с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. Так она прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.
«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя сообщение о резолюции парламента Гагаузии.
Напомним, 5 августа, районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд признал её виновной в финансировании запрещённой партии «Шор». Гуцул назвала это решение политически мотивированным и подтвердила намерение обжаловать приговор. Она также обвинила президента Майю Санду в репрессиях против оппозиции.