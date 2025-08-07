Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 19:01

Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майю Санду с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. Так она прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя сообщение о резолюции парламента Гагаузии.

В ООН заявили о праве главы Гагаузии Гуцул на справедливый суд
В ООН заявили о праве главы Гагаузии Гуцул на справедливый суд

Напомним, 5 августа, районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд признал её виновной в финансировании запрещённой партии «Шор». Гуцул назвала это решение политически мотивированным и подтвердила намерение обжаловать приговор. Она также обвинила президента Майю Санду в репрессиях против оппозиции.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Приговор Гуцул
  • Мария Захарова
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar