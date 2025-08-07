В ООН заявили о праве главы Гагаузии Гуцул на справедливый суд
Обложка © ТАСС/Денисов Вадим
В Управлении верховного комиссара по правам человека ООН выступили с заявлением о необходимости обеспечения справедливого суда для главы Гагаузии Евгении Гуцул.
«Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать её право на обжалование решения, а также её права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — цитирует РИА «Новости» официального представителя УВКПЧ Тамина Аль-Китана.
Он призвал власти Молдавии соблюдать принципы справедливого суда.
Ранее сообщалось, что 5 августа районный суд Кишинёва вынес приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы. Её признали виновной в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала решение суда политически мотивированным и заявила о намерении обжаловать его. Также она обвинила президента республики Майю Санду в репрессиях для борьбы с оппозицией.