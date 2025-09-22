Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 12:41

«И тебя вылечат»: В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

В Молдавии запретили комедию Иван Васильевич меняет профессию из-за миллитаризма

Обложка © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk

Обложка © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk

В Молдавии прервали трансляцию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на телевидении из-за «милитаристского содержания». Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В Молдавии прервали показ «Ивана Васильевича», сославшись на «милитаристское содержание». Фото © Telegram / Sputnik Молдова 2.0

В Молдавии прервали показ «Ивана Васильевича», сославшись на «милитаристское содержание». Фото © Telegram / Sputnik Молдова 2.0

«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиаулугах», — было показано на телеэкранах.

Согласно статье, поставщики медиауслуг не должны транслировать, а дистрибьюторы — ретранслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые в странах, не являющихся США, Канадой, членами ЕС или ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Исключение сделано для фильмов и развлекательных программ, которые «не имеют милитаристского содержания». В документе объясняется, что мера направлена на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности Молдавии.

На Украине требуют заблокировать русские песни в Apple Music, Spotify, YouTube
На Украине требуют заблокировать русские песни в Apple Music, Spotify, YouTube

Ранее в Верховной раде Украины предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. Мультфильм якобы продвигает российские нарративы и получает прибыль с украинских просмотров.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Молдавия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar