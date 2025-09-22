«И тебя вылечат»: В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
Обложка © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk
В Молдавии прервали трансляцию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на телевидении из-за «милитаристского содержания». Об этом сообщает «Sputnik Молдова».
«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиаулугах», — было показано на телеэкранах.
Согласно статье, поставщики медиауслуг не должны транслировать, а дистрибьюторы — ретранслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые в странах, не являющихся США, Канадой, членами ЕС или ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Исключение сделано для фильмов и развлекательных программ, которые «не имеют милитаристского содержания». В документе объясняется, что мера направлена на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности Молдавии.
Ранее в Верховной раде Украины предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. Мультфильм якобы продвигает российские нарративы и получает прибыль с украинских просмотров.