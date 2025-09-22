«И тебя вылечат»: В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

В Молдавии прервали трансляцию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на телевидении из-за «милитаристского содержания». Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В Молдавии прервали показ «Ивана Васильевича», сославшись на «милитаристское содержание». Фото © Telegram / Sputnik Молдова 2.0

«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиаулугах», — было показано на телеэкранах.

Согласно статье, поставщики медиауслуг не должны транслировать, а дистрибьюторы — ретранслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведённые в странах, не являющихся США, Канадой, членами ЕС или ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Исключение сделано для фильмов и развлекательных программ, которые «не имеют милитаристского содержания». В документе объясняется, что мера направлена на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности Молдавии.