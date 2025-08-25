На Украине требуют заблокировать русские песни в Apple Music, Spotify, YouTube
Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская потребовала ограничить доступ к российской музыке на стриминговых платформах, чтобы «защитить культурное пространство» страны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на Украине на популярных платформах — Apple Music, Spotify, YouTube Music и других», — сказано в тексте.
Чиновница уверена, что Киев обязан официально обратиться к владельцам платформ и потребовать блокировки. По её мнению, правовым обоснованием могут стать положения украинского закона.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе урегулирования конфликта на Украине русскому языку не будет предоставлен статус государственного. На встрече с представителями СМИ он подчеркнул, что единственным государственным языком является украинский, и добавил, что подобные требования со стороны России якобы направлены на затягивание переговорного процесса.