Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 15:51

На Украине требуют заблокировать русские песни в Apple Music, Spotify, YouTube

Украинский омбудсмен Ивановская призвала запретить русскую музыку на YouTube

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская потребовала ограничить доступ к российской музыке на стриминговых платформах, чтобы «защитить культурное пространство» страны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на Украине на популярных платформахApple Music, Spotify, YouTube Music и других», — сказано в тексте.

Чиновница уверена, что Киев обязан официально обратиться к владельцам платформ и потребовать блокировки. По её мнению, правовым обоснованием могут стать положения украинского закона.

«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык
«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе урегулирования конфликта на Украине русскому языку не будет предоставлен статус государственного. На встрече с представителями СМИ он подчеркнул, что единственным государственным языком является украинский, и добавил, что подобные требования со стороны России якобы направлены на затягивание переговорного процесса.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar