На Украине предложили запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за «российских нарративов»

В Верховной раде Украины предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Юрчишин. По его мнению, мультфильм продвигает российские нарративы и зарабатывает на украинских просмотрах. Нардеп заявил, что уже обратился в соответствующие органы с требованием заблокировать канал с мультфильмом.

«Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности [Украины]. Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал «Маша и Медведь», который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах», — сказал депутат.