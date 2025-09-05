На Украине предложили запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за «российских нарративов»
Депутат Рады Юрчишин предложил запретить мультсериал Маша и Медведь на Украине
Обложка © Кадр из мультсериала «Маша и медведь» / Kinopoisk
В Верховной раде Украины предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Юрчишин. По его мнению, мультфильм продвигает российские нарративы и зарабатывает на украинских просмотрах. Нардеп заявил, что уже обратился в соответствующие органы с требованием заблокировать канал с мультфильмом.
«Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности [Украины]. Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал «Маша и Медведь», который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах», — сказал депутат.
Юрчишин добавил, что «кремлёвская пропаганда» содержится в изображении самовара, музыкальном сопровождении с использованием балалайки, а также в появлении Маши в офицерской фуражке времён СССР и танковом шлеме. Эти детали он расценил как «проявление милитаризации». Более того, депутат увидел в образе медведя, одного из главных героев мультфильма, животное-символ России, призванное создать положительное впечатление об РФ.
Ранее стало известно, что мультфильм «Маша и медведь» стал самым популярным на Украине. Для зрителей из Незалежной создан отдельный дублированный канал. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru отметила, что наши мультики более понятны украинским детям, чем европейские. Ведь они пропагандируют добро, а их герои могут быть примером для растущего поколения.