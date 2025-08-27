Невероятная популярность российского мультсериала «Маша и Медведь» на Украине может свидетельствовать о возрождении славянского братства, считает депутат Госдумы Нина Останина.

В беседе с Life.ru Останина подчеркнула, что культура наряду с образованием всегда была первостепенной в воспитании детей. И если бы сегодня учебники, по которым учатся на Украине, действительно не искажали историю, то нынешней киевской власти было бы ещё сложнее удержаться.

Это же в крови у наших славянских народов: и Маша, и Миша. Поэтому меня ничуть не удивляет, что культурный код у украинских детей нормальный. Это у власти он ненормальный, и они пытались перекодировать нацию, но не получится. Нина Останина Депутат Госдумы

По словам депутата, наши мультики более понятны украинским детям, чем европейские: пропагандируют добро, а их герои могут быть примером для растущего поколения.

Мне думается, что новое поколение малышей украинских всё-таки возвращается в наше славянское братство, и «Маша и Медведь» тому подтверждение. Нина Останина Депутат Госдумы