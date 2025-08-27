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Опубликовано 27 августа 2025, 18:25

В рейтингах мультика «Маша и Медведь» на Украине увидели возрождение славянского братства

Останина — о популярности Маши и Медведя на Украине: Наши мультики им понятны

Обложка © RuTube / Маша и Медведь

Обложка © RuTube / Маша и Медведь

Невероятная популярность российского мультсериала «Маша и Медведь» на Украине может свидетельствовать о возрождении славянского братства, считает депутат Госдумы Нина Останина.

В беседе с Life.ru Останина подчеркнула, что культура наряду с образованием всегда была первостепенной в воспитании детей. И если бы сегодня учебники, по которым учатся на Украине, действительно не искажали историю, то нынешней киевской власти было бы ещё сложнее удержаться.

Это же в крови у наших славянских народов: и Маша, и Миша. Поэтому меня ничуть не удивляет, что культурный код у украинских детей нормальный. Это у власти он ненормальный, и они пытались перекодировать нацию, но не получится.

Нина Останина

Депутат Госдумы

Это же в крови у наших славянских народов: и Маша, и Миша. Поэтому меня ничуть не удивляет, что культурный код у украинских детей нормальный. Это у власти он ненормальный, и они пытались перекодировать нацию, но не получится.
Это же в крови у наших славянских народов: и Маша, и Миша. Поэтому меня ничуть не удивляет, что культурный код у украинских детей нормальный. Это у власти он ненормальный, и они пытались перекодировать нацию, но не получится.

По словам депутата, наши мультики более понятны украинским детям, чем европейские: пропагандируют добро, а их герои могут быть примером для растущего поколения.

Мне думается, что новое поколение малышей украинских всё-таки возвращается в наше славянское братство, и «Маша и Медведь» тому подтверждение.

Нина Останина

Депутат Госдумы

Мне думается, что новое поколение малышей украинских всё-таки возвращается в наше славянское братство, и «Маша и Медведь» тому подтверждение.
Мне думается, что новое поколение малышей украинских всё-таки возвращается в наше славянское братство, и «Маша и Медведь» тому подтверждение.
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Напомним, ранее выяснилось, что российский мультсериал «Маша и Медведь» является абсолютным лидером по просмотрам в детском сегменте украинского YouTube. Для зрителей из Незалежной создан отдельный дублированный канал, который за текущий неполный год набрал более 800 миллионов просмотров. В целом в топ-10 самых популярных детских YouTube-каналов на Украине по-прежнему преобладает русскоязычный контент. А «Маша и Медведь» является одним из самых популярных мультиков во всём мире.

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Виктория Вишнякова
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