3 сентября, 14:19

Порошенко* призвал запретить Telegram на Украине и выложил ссылку на свой канал

Пётр Порошенко*. Обложка © ТАСС / АР/ Petr David Josek

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* выступил в Верховной раде с инициативой о немедленном запрете мессенджера Telegram на территории Незалежной. Его выступление, опубликованное в запрещённой соцсети, содержало парадоксальное противоречие: в комментариях к тому же посту политик призывал подписываться на свой канал.

«Правоохранительные органы сообщили, что убийство [экс-спикера Рады и бывшего секретаря СНБО Андрея] Парубия было организовано через сеть в Telegram. <...> Это дело чести для нас <...> — запретить Telegram на Украине уже сейчас», — заявил Порошенко* на заседании парламента.

Примечательно, что собственный телеграм-канал Порошенко*, созданный ещё в 2019 году во время его президентства, по состоянию на 3 сентября оказался практически полностью очищенным от контента.

Власти Украины неоднократно инициировали обсуждение запрета Telegram: 25 марта 2024 года в Раду был внесён законопроект, требующий от мессенджера назначения официального представителя в стране и предоставления механизмов для блокировки «нежелательных» каналов и пользователей.

Напомним, что 30 августа во Львове произошло убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, запечатлённое на видео с камер наблюдения. Подозреваемый был задержан через несколько дней и успел дать свои первые показания. Вскоре он признался, что имел возможность расправиться и с бывшим главой украинского государства Петром Порошенко*.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алиса Хуссаин
