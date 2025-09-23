НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov
НАТО готовится разместить свои вооружённые силы в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья, первая группа военных уже прибыла в Одессу. Об этом узнали в Службе внешней разведки РФ.
Это всё является частью плана Европы по оккупации Молдавии, отмечают в СВР. Пока силы НАТО также концентрируются в Румынии вблизи молдавских границ.
«На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооружённых сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла», — отметили в СВР.