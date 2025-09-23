НАТО готовится разместить свои вооружённые силы в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья, первая группа военных уже прибыла в Одессу. Об этом узнали в Службе внешней разведки РФ.

Это всё является частью плана Европы по оккупации Молдавии, отмечают в СВР. Пока силы НАТО также концентрируются в Румынии вблизи молдавских границ.