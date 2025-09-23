Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:06

НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

НАТО готовится разместить свои вооружённые силы в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья, первая группа военных уже прибыла в Одессу. Об этом узнали в Службе внешней разведки РФ.

Это всё является частью плана Европы по оккупации Молдавии, отмечают в СВР. Пока силы НАТО также концентрируются в Румынии вблизи молдавских границ.

«На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооружённых сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла», — отметили в СВР.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • СВР РФ
  • Политика
