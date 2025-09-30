По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, если бы в Одессе и Николаеве провели референдумы, эти области также поддержали бы присоединение к России. С таким заявлением он выступил в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав РФ.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. <...> Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее», — приводит слова Сальдо РИА «Новости».

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что референдумы в Одесской и Николаевской областях могут состояться исключительно после освобождения этих территорий от контроля киевских властей.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что в 2027 году Армия России сосредоточится на освобождении Одесской и Николаевской областей. Эксперт убеждён, что российские войска будут вынуждены освобождать Николаев и Одессу, поскольку другого пути у Российской Федерации просто не останется. Прогноз политолога также включает освобождение городов Херсон и Запорожье к концу 2026 года и создание за указанный период буферных зон, затрагивающих Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.