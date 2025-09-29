Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что в 2027 году Армия России сосредоточится на освобождении Одесской и Николаевской областей. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

Эксперт убеждён, что российские войска будут вынуждены освобождать Николаев и Одессу, поскольку другого пути у Российской Федерации просто не останется.

«Почему нам всё-таки нужна Одесса? На самом деле у нас выбора не будет. Дело в том, что Одесса не будет украинской. То есть либо она будет натовской, либо она будет русской. Чтобы она не стала натовской, её надо сделать русской», — уверен Перенджиев.

Прогноз политолога также включает освобождение городов Херсон и Запорожье к концу 2026 года и создание за указанный период буферных зон, затрагивающих Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Кировск в ДНР. До этого Минобоорны объявило, что за прошедшую неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» установили контроль над 2519 строениями в Кировске. Кроме того, в период с 20 по 26 сентября бойцы этой же группировки нанесли урон живой силе и технике 11 украинских бригад. Потери украинской стороны составили более 1605 военнослужащих.