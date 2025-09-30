Жители Одессы и Николаева действительно хотели бы получить российские паспорта, однако сейчас о своих политических предпочтениях им приходится молчать, так как за это на Украине убивают. Об этом Life.ru сказал депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман, поддержав мнение губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией, и я полностью согласен с ним. Единственное, что я должен добавить, что сейчас положение дел в этих краях такое, что их жители просто не могут высказывать вслух своё мнение. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы, публицист

Вассерман не верит всяческим опросам общественного мнения на Украине. По его мнению, люди боятся подставить своих близких под удар и скрывают свою позицию. Общая обстановка в Незалежной такая, что вряд ли там сейчас есть иные способы выживания, кроме возвращения всей страны в состав России, причём дело тут не в боевых действиях с нашей стороны, которые как раз стали ответом на те преступления, что творит сейчас Киев, добавил депутат.

Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Одессы и Николаева хотели бы стать гражданами РФ. Но референдумы в регионах можно провести только после полного их освобождения от ВСУ.