1 октября, 11:25

МИД анонсировал третий раунд переговоров России и США

Рябков: Третий раунд встреч РФ и США по раздражителям пройдёт до конца осени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Представители США и России могут вновь встретиться уже на третьем раунде переговоров, преследующих цель восстановить отношения двух стран и устранить раздражители. Об этом заявил TAСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и всё это в процессе обсуждения находится», — уточнил российский дипломат.

Напомним, предыдущее два раунда прошли 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Они преследовали цель нормализовать отношения Вашингтона и Москвы. Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, со стороны американцев был заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В августе текущего года Дарчиев сообщил, что Россия и США готовятся к новому раунду консультаций по нормализации двусторонних отношений.

