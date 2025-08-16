Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 03:28

Посол Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ

Посол Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Посол Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Россия и США готовятся к новому раунду консультаций по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По словам дипломата, предстоящие переговоры, которые стороны называют «консультациями по раздражителям в двусторонних отношениях», должны состояться в ближайшее время. Дарчиев подчеркнул, что Москва и Вашингтон сохраняют рабочую тональность в диалоге, сложившуюся после встречи на Аляске.

Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём говорили Путин и Трамп на итоговой пресс-конференции
Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём говорили Путин и Трамп на итоговой пресс-конференции

Ранее посол отметил, что обе стороны демонстрируют стремление к достижению конкретных результатов и преодолению так называемого «токсичного наследия», оставшегося от предыдущей американской администрации. Кроме того, он заявил, что если следующая встреча между президентами РФ и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в Москве, то визы для американской делегации будут выданы значительно быстрее.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar