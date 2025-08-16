Посол Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ

Россия и США готовятся к новому раунду консультаций по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По словам дипломата, предстоящие переговоры, которые стороны называют «консультациями по раздражителям в двусторонних отношениях», должны состояться в ближайшее время. Дарчиев подчеркнул, что Москва и Вашингтон сохраняют рабочую тональность в диалоге, сложившуюся после встречи на Аляске.