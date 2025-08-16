Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 00:13

Посол Дарчиев: РФ выдаст визы делегации США быстрее в случае встречи в Москве

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что если следующая встреча между президентами РФ и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в Москве, то визы для американской делегации будут выданы значительно быстрее. По словам дипломата, процедура займет меньше двух-трёх дней.

«Я думаю, быстрее, а если [встреча пройдёт] в Магадане, то ещё быстрее», — сказал он корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, с улыбкой комментируя возможные сроки выдачи виз.

Трамп: Сделка по Украине пока не заключена
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продолжались примерно три часа. После президенты вышли к прессе. Российский лидер заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать в самых разных сферах, у стран огромный потенциал и много интересных возможностей для взаимодествия. Он также пригласил своего американского коллегу в Россию, на что Трамп отреагировал позитивно, отметив, что «это вполне возможно». На вопросы журналистов главы государств отвечать не стали.

