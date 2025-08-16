Дарчиев заявил о рабочей тональности Москвы и Вашингтона на Аляске

Москва и Вашингтон стремятся достичь результатов и преодолеть «токсичное наследие», оставшееся от предыдущего американского руководства. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщив о рабочей тональности общения между Россией и США на Аляске.

Дарчиев призвал не спешить с выводами. Он предложил дождаться пресс-конференции лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, которая начнётся в ближайшее время на Аляске после саммита.

«Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, у нас нацеленность на результат», — отметил Дарчиев в эфире Первого канала.

Он указал, что Москва и Вашингтон должны преодолеть «огромное токсичное наследие» прежней администрации США. Обе стороны проявляют желание к сотрудничеству, подчеркнул посол.