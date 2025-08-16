Дарчиев заявил о рабочей тональности Москвы и Вашингтона на Аляске
Посол России в США Александр Дарчиев. Обложка © Telegram / МИД России
Москва и Вашингтон стремятся достичь результатов и преодолеть «токсичное наследие», оставшееся от предыдущего американского руководства. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщив о рабочей тональности общения между Россией и США на Аляске.
Дарчиев призвал не спешить с выводами. Он предложил дождаться пресс-конференции лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, которая начнётся в ближайшее время на Аляске после саммита.
«Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, у нас нацеленность на результат», — отметил Дарчиев в эфире Первого канала.
Он указал, что Москва и Вашингтон должны преодолеть «огромное токсичное наследие» прежней администрации США. Обе стороны проявляют желание к сотрудничеству, подчеркнул посол.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске уже завершились. Журналисты начали собираться в зале, где пройдет пресс-конференция. Встреча длилась около 2 часов 45 минут.