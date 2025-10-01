Интервидение
1 октября, 10:51

Никаких либералов: Американист раскрыл смысл милитаристских заявлений главы Пентагона

Политолог Блохин: Жёсткая риторика главы Пентагона связана с курсом Трампа

Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР

Министр обороны США Пит Хегсет сделал ряд жёстких заявлений на масштабном совещании американских генералов, осознав, что либеральные ценности противоречат не только республиканской идеологии, но и фундаментальным принципам армейской среды, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он связал риторику главы Пентагона с курсом президента США Дональда Трампа, который последовательно позиционирует себя как «главного друга армии» и ВПК. Политолог напомнил о символических жестах американского лидера: от проведения военного парада до выступлений на фоне истребителей и переименования Министерства обороны в Министерство войны.

Собеседник телеканала «Звезда» полагает, что усиление обороноспособности стало неотъемлемым элементом стратегии возврата США к былому величию. Также американист подчеркнул, что Пентагон отказывается от «либеральных ценностей».

«Никаких парней в платьях»: Пентагон взял курс на «традиционные ценности» в армии
Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американских генералов повышать боевую готовность, заявив о необходимости быть подготовленными к потенциальному конфликту. Глава Пентагона объявил на собрании с высшим командным составом новую миссию ведомства – ведение боевых действий и больше ничего.

