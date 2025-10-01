Никаких либералов: Американист раскрыл смысл милитаристских заявлений главы Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет сделал ряд жёстких заявлений на масштабном совещании американских генералов, осознав, что либеральные ценности противоречат не только республиканской идеологии, но и фундаментальным принципам армейской среды, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он связал риторику главы Пентагона с курсом президента США Дональда Трампа, который последовательно позиционирует себя как «главного друга армии» и ВПК. Политолог напомнил о символических жестах американского лидера: от проведения военного парада до выступлений на фоне истребителей и переименования Министерства обороны в Министерство войны.

Собеседник телеканала «Звезда» полагает, что усиление обороноспособности стало неотъемлемым элементом стратегии возврата США к былому величию. Также американист подчеркнул, что Пентагон отказывается от «либеральных ценностей».

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американских генералов повышать боевую готовность, заявив о необходимости быть подготовленными к потенциальному конфликту. Глава Пентагона объявил на собрании с высшим командным составом новую миссию ведомства – ведение боевых действий и больше ничего.