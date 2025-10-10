Песков: Стамбульский процесс по Украине стоит на паузе по вине Киева

Стамбульский переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта в настоящее время приостановлен по вине киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что украинская сторона не предоставляет ответов на переданный ей проект документа, а также игнорирует предложение о создании трёх рабочих групп. По словам представителя Кремля, именно эти шаги необходимы для проведения подготовительной работы, которая должна предшествовать возможному саммиту на высшем уровне.

Отвечая на вопрос о том, утрачен ли потенциал переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшихся в Анкоридже, Песков констатировал отсутствие прогресса в диалоге с украинской стороной, что и привело к текущей паузе в переговорном процессе.

Как сообщалось ранее, Россия и США могут провести третью встречу для восстановления диалога и устранения спорных моментов в двусторонних отношениях. Точная дата проведения этой встречи, которая состоится до конца осени, ещё находится на стадии согласования.