Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ отметил, что решения, принимаемые киевским руководством, основаны на надежде увидеть благоприятную для себя динамику боевых действий. Однако по его словам, фактическая обстановка на линии соприкосновения демонстрирует противоположную картину.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время Киев не проявляет готовности к мирному урегулированию. Он пояснил, что в Киеве, по всей видимости, полагают, будто ситуация на фронтах изменится в их пользу, но реальное положение дел, как он констатировал, говорит об обратном.

Песков также сообщил журналистам, что киевский режим, воодушевлённый поддержкой Европы, в настоящий момент никак не стремится к мирному процессу. По его словам, властям Киева сейчас чуждо желание заниматься установлением мира.