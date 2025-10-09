Валдайский форум
9 октября, 08:46

Песков: Воодушевлённый европейцами Киев не стремится к переговорному процессу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что киевский режим, воодушевлённый поддержкой Европы, в настоящий момент никак не стремится к мирному процессу. По его словам, властям Киева сейчас чуждо желание заниматься установлением мира.

«Киевский режим, явно воодушевленный европейцами, совершенно сейчас не тяготеет к какому-то мирному процессу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Вместе с этим Песков заявил, что российская сторона пока не зафиксировала ответа от Соединённых Штатов Америки в отношении инициативы президента Владимира Путина о пролонгации на один год положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). На данный момент никакой обратной связи по этому предложению не поступало.

