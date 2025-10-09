Валдайский форум
9 октября, 08:38

Кремль заявил об отсутствии ответа США на инициативу Путина по продлению ДСНВ

Обложка © Life.ru

Российская сторона пока не зафиксировала ответа от Соединённых Штатов Америки в отношении инициативы президента Владимира Путина о пролонгации на один год положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как проинформировал журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на данный момент никакой обратной связи по этому предложению не поступало.

В ответ на уточняющий вопрос о наличии реакции на предложение по ДСНВ, Песков однозначно заявил об её отсутствии.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны — это международное соглашение между государствами, которое направлено на ограничение разработки, размещения и использования систем ПРО (противоракетной обороны). Основная цель такого договора — предотвратить гонку вооружений в сфере ПРО, сохранить стратегический баланс и укрепить безопасность.

Подписанный в 2010 году двусторонний договор устанавливает лимиты на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки, он истекает в феврале 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ещё год придерживаться положений ДСНВ, чтобы избежать новой гонки вооружений. Официальный ответ США ещё не дали, но американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал это «хорошей идеей».

