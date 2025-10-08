«‎Мы обойдёмся!» Рябков отметил готовность к любой реакции Трампа на руку Путина по ДСНВ

Москва готова принять любую реакцию Соединённых Штатов на инициативу по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по количеству ядерных боезарядов и средств их доставки, включая отсутствие таковой. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдёмся», — объяснил замминистра.

ДСНВ между Россией и США ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года. Президент РФ Владимир Путин предложил сохранить существующие ограничения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Трамп фактически оддержал идею продлить на год количественные ограничения по ДСНВ. Американский лидер назвал инициативу «хорошей идеей».