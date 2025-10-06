Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 09:35

Песков увидел повод для оптимизма в ответе Трампа на предложение Путина

Песков: Слова Трампа по ДСНВ дают основания, что США поддержат инициативу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Оптимистичную оценку заявлению президента США Дональда Трампа относительно предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Штатов.

«Это уже даёт основание для оптимизма в том плане, что Соединённые Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Эксперт Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ
Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, назвал «хорошей идеей» предложение Путина о продлении на год количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Договор, подписанный Россией и США в 2010 году, устанавливает ограничения на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в феврале 2026 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

