Песков увидел повод для оптимизма в ответе Трампа на предложение Путина

Оптимистичную оценку заявлению президента США Дональда Трампа относительно предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Штатов.

«Это уже даёт основание для оптимизма в том плане, что Соединённые Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, назвал «хорошей идеей» предложение Путина о продлении на год количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Договор, подписанный Россией и США в 2010 году, устанавливает ограничения на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в феврале 2026 года.