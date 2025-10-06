Эксперт Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина продлить на год количественные ограничения, предусмотренные Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Американские эксперты считают, что своим одобрением республиканец фактически согласился с инициативой Москвы.

Руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл отметил, что организация приветствует положительную реакцию президента США.

«Мы призываем республиканцев и демократов поддержать решение Трампа сохранить в силе отвечающие здравому смыслу ограничения для двух крупнейших и наиболее смертоносных ядерных арсеналов в мире», — заявил эксперт ТАСС.

По словам Кимболла, соблюдение ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряжённость, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений и создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китая.

«Теперь Кремль и Белый дом должны придать этому соглашению официальный статус и немедленно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по ДСНВ. Американский лидер назвал инициативу «хорошей идеей», общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года.