«Звучит как хорошая идея»: Трамп впервые высказался о предложении Путина по ДСНВ
Обложка © ТАСС / Pablo Martinez Monsivais / AP
Президент США Дональд Трамп выразил одобрение предложению президента России Владимира Путина о продлении на год действия количественных ограничений, установленных в рамках Договора о СНВ. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года. Ранее Владимир Путин предложил американской стороне сохранить существующие ограничения, чтобы избежать новой гонки вооружений.
