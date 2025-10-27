МИД России выразил разочарование отсутствием подвижек в переговорах с Украиной

С тех пор как Россия выдвинула свои последние инициативы, Украина не реагирует на предложения Москвы, и диалог между сторонами не движется вперёд. Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Я могу только сослаться на рассказ Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. Вот с тех пор ситуация не изменилась», — сказал он.

Никаких подвижек по поводу нового раунда переговоров между Россией и Украиной не наблюдается. Галузин подчеркнул, что российская сторона продолжает искать возможности для диалога, но реакция Киева остаётся безрезультатной.

Ранее сообщалось, что предупреждение президента России Владимира Путина заставило президента США Дональда Трампа пересмотреть позицию по Украине. Опасения перед возможной жёсткой реакцией России, озвученной 23 октября в связи с поставками Украине ракет «Томагавк», привели к отсрочке передачи вооружений Киеву.