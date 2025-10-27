Трамп пересмотрел свою позицию по Украине после предупреждения Путина
Предупреждение президента России Владимира Путина заставило американского лидера Дональда Трампа пересмотреть свою позицию по Украине. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В публикации говорится, что опасения перед жёсткой реакцией России, озвученной Путиным 23 октября в связи с возможными поставками Украине ракет «Томагавк», заставили Трампа отложить передачу вооружений Киеву. Китайские аналитики считают, что решение республиканца может иметь негативные последствия для Владимира Зеленского, в то время как Путин, в отличие от экс-комика, продемонстрировал уверенность и твёрдость.
Ранее Трамп в шутливой форме предлагал Путину передать «пару тысяч Томагавков» противникам России, однако, по его словам, российский лидер не оценил подобный юмор. Глава РФ предупредил о «очень серьёзном и ошеломляющем» ответе Москвы в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории.
