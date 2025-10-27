Трамп пересмотрел свою позицию по Украине после предупреждения Путина

В публикации говорится, что опасения перед жёсткой реакцией России, озвученной Путиным 23 октября в связи с возможными поставками Украине ракет «Томагавк», заставили Трампа отложить передачу вооружений Киеву. Китайские аналитики считают, что решение республиканца может иметь негативные последствия для Владимира Зеленского, в то время как Путин, в отличие от экс-комика, продемонстрировал уверенность и твёрдость.