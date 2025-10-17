Не возражаете?: Трамп рассказал о реакции Путина на идею передачи ракет Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk оппонентам России. Об этом республиканец сообщил в беседе с журналистами.

«Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — сказал хозяин Белого дома

Трамп подчеркнул, что Tomahawk является мощным наступательным вооружением с высокой разрушительной способностью. Он добавил, что никто не хочет сталкиваться с таким оружием в боевых условиях.

А ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты не могут отправить Украине ракеты Tomahwk, так как они нужны Вашингтону. Он подчеркнул, что не может истощать собственные запасы поставками Киеву. Республиканец рассказал, что вопрос отправки Tomahawk киевскому режиму обсуждался во время его телефонного разговора с Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По словам хозяина Белого дома, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам.