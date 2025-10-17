Трамп сообщил, что встреча с Путиным может состояться в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я бы сказал, что (встреча состоится. — Прим. Life.ru) в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил американский лидер.

Трамп отметил, что сроки его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным уже согласованы по дипломатическим каналам между Вашингтоном и Москвой. По словам хозяина Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и они договорятся о месте и времени встречи лидеров стран.