Регион
16 октября, 21:10

Трамп сообщил, что встреча с Путиным может состояться в течение двух недель

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я бы сказал, что (встреча состоится. — Прим. Life.ru) в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил американский лидер.

Трамп отметил, что сроки его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным уже согласованы по дипломатическим каналам между Вашингтоном и Москвой. По словам хозяина Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и они договорятся о месте и времени встречи лидеров стран.

Путин и Трамп условились оставаться на связи
Путин и Трамп условились оставаться на связи

Ранее сообщалось, что передача Соединёнными Штатами ракет Tomahawk украинским военным не повлияет на ход боевых действий, но станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Путин подчеркнул, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между странами это нанесёт существенный. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

