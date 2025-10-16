Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште. Такое заявление сделал американский лидер по итогам телефонного разговора с российским коллегой, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю. Венгерская столица выбрана в качестве места проведения переговоров на высшем уровне по взаимной договорённости сторон.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Глава Белого дома отметил, что провёл очень продуктивный разговор с российским лидером. Также во время разговора президенты обсудили вопросы торговли между Россией и США.