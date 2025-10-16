Путин и Трамп договорились о встрече на высоком уровне

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения о проведении консультаций по украинскому вопросу между их высокопоставленными советниками. Встреча должна пройти на следующей неделе.

«Мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников. Делегацию Соединённых Штатов будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которых предстоит назначить», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры созвонились сегодня спустя 59 дней после предыдущего.