Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 17:11

Fox News сообщил об окончании разговора Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор. Об этом сообщает Fox News

По данным телеканала, разговор лидеров продолжался более двух часов.

Кремль подтвердил разговор Путина и Трампа — он идёт прямо сейчас
Кремль подтвердил разговор Путина и Трампа — он идёт прямо сейчас

Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента вечером 16 октября. Позже журналист CBS News подтвердил начало разговора Путина и Трампа.


Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar