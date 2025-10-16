Сектор Газа
Регион
16 октября, 16:03

Кремль подтвердил разговор Путина и Трампа — он идёт прямо сейчас

Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, главы государств общаются прямо сейчас.

«Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США», — написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента вечером 16 октября. Позже журналист CBS News подтвердил начало разговора Путина и Трампа.

Трамп заявил, что разговор с Путиным будет продолжительным

