Кремль подтвердил разговор Путина и Трампа — он идёт прямо сейчас
Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, главы государств общаются прямо сейчас.
«Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США», — написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента вечером 16 октября. Позже журналист CBS News подтвердил начало разговора Путина и Трампа.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.