Кремль подтвердил разговор Путина и Трампа — он идёт прямо сейчас

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, главы государств общаются прямо сейчас.

«Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США», — написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.