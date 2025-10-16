Кремль анонсировал вечерний международный телефонный разговор Путина
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин вечером 16 октября может провести международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Возможен вечерний международный телефонный разговор», — указал представитель Кремля, не уточнив деталей.
При этом ранее в Кремле заявляли об отсутствии точной даты для нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.
