Регион
16 октября, 09:33

Кремль анонсировал вечерний международный телефонный разговор Путина

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин вечером 16 октября может провести международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Возможен вечерний международный телефонный разговор», — указал представитель Кремля, не уточнив деталей.

Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

При этом ранее в Кремле заявляли об отсутствии точной даты для нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

