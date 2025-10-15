Сектор Газа
15 октября, 10:05

Песков: Дата нового разговора Путина и Трампа пока не определена

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии точной даты для нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров до конца недели.

«Нет, пока неизвестно», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает усилия Вашингтона и лично президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования украинского конфликта. При этом он выразил надежду, что Вашингтон сможет убедить Киев в необходимости активных действий для достижения мира, отметив, что этот вопрос во многом зависит от дипломатического мастерства представителей администрации Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
