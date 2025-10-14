Сектор Газа
14 октября, 10:17

Песков: Кремль приветствует усилия США и Трампа по достижению мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Кремль положительно воспринимает усилия Вашингтона и лично президента США Дональда Трампа по поиску выхода из украинского конфликта. Об этом заявил пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что важен сам факт наличия политической воли и желание искать мирные пути.

«Безусловно, мы приветствуем такие намерения», — сказал представитель Кремля.

При этом Москва надеется, что Вашингтон найдёт правильные слова и рычаги для того, чтобы убедить Киев в необходимости активных действий для достижения мира. Этот вопрос во многом зависит от дипломатических навыком помощников Трампа.

«Надеемся, что, безусловно, влияние США, дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и большей готовности к мирному процессу», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что о возможной передаче «Томагавков» Киеву следует судить после встречи Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме 17 октября. При этом глава РФ Владимир Путин подчёркивал, что поставки таких ракет разрушат весь позитивный задел, наметившийся в российско-американских отношениях.

Александр Юнашев
