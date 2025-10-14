Будут обсуждать Tomahawk? Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам на борту самолёта, возвращаясь из египетского Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Отвечая на вопрос, состоится ли встреча с лидером киевского режима, Трамп ответил коротко: «Думаю, да». Однако американский президент не стал раскрывать подробности будущих переговоров и уклонился от комментариев по поводу возможных поставок Украине ракет Tomahawk.