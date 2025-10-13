Сектор Газа
13 октября, 19:43

Зеленский получил официальное приглашение из Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Украинское посольство в Вашингтоне подтвердило, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение из Белого дома приехать с визитом в США, сообщает New York Post.

Детали встречи пока не раскрываются – неизвестно, когда именно она состоится и когда было передано приглашение.

Журналист FT узнал о грядущем визите Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский снова будет выпрашивать у США дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава киевского режима подчеркнул, что намерен лично обсудить с Дональдом Трампом поставки оружия. Помимо встречи с американским лидером, он рассчитывает встретиться с сенаторами, конгрессменами и представителями оборонных компаний.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

