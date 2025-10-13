Зеленский получил официальное приглашение из Белого дома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Украинское посольство в Вашингтоне подтвердило, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение из Белого дома приехать с визитом в США, сообщает New York Post.
Детали встречи пока не раскрываются – неизвестно, когда именно она состоится и когда было передано приглашение.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский снова будет выпрашивать у США дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава киевского режима подчеркнул, что намерен лично обсудить с Дональдом Трампом поставки оружия. Помимо встречи с американским лидером, он рассчитывает встретиться с сенаторами, конгрессменами и представителями оборонных компаний.
