Журналист FT узнал о грядущем визите Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп договорился о личной встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер на странице в социальной сети, переговоры запланированы на 17 октября.

По данным журналиста, которому стало известно о подготовке визита от трёх источников, этой встрече предшествовала серия телефонных переговоров. В ходе них обсуждался возможный вариант продажи Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил намерение обсудить с Владимиром Путиным вопрос о поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине. Как заявил американский лидер, он готов использовать эти потенциальные поставки в качестве рычага давления на Москву, чтобы побудить её к шагам по деэскалации конфликта.