Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 15:16

Журналист FT узнал о грядущем визите Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп договорился о личной встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер на странице в социальной сети, переговоры запланированы на 17 октября.

По данным журналиста, которому стало известно о подготовке визита от трёх источников, этой встрече предшествовала серия телефонных переговоров. В ходе них обсуждался возможный вариант продажи Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского
Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выразил намерение обсудить с Владимиром Путиным вопрос о поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине. Как заявил американский лидер, он готов использовать эти потенциальные поставки в качестве рычага давления на Москву, чтобы побудить её к шагам по деэскалации конфликта.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
