Зеленский провёл второй разговор с Трампом за два дня

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую за два дня телефонную беседу, которую украинская сторона охарактеризовала как продуктивную. Информацию об этом обнародовал лидер киевского режима.

Ключевой темой переговоров, как следует из сообщения Зеленского, стало выполнение договорённостей, достигнутых в ходе предыдущего звонка.

«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже во второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — написал Зеленский.

Он уточнил, что стороны отдельно коснулись аспектов, связанных с укреплением ПВО и увеличением дальнобойности. В завершение политики сошлись на необходимости дальнейших консультаций, для организации которых уже задействованы рабочие группы.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался о взаимодействии с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский лидер выразил уверенность в том, что может сыграть роль в урегулировании конфликта между двумя странами.