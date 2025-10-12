До конца 2024 года Украина не получит от Соединённых Штатов никаких принципиально новых видов вооружений. Такой прогноз в беседе с радио «Комсомольская правда» дал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, Вашингтон уже задействовал для поддержки Киева практически полный спектр вооружений. Эксперт допустил, что американцы теоретически могли бы передать больше некоторых видов оружия, однако это потребовало бы от них резкого увеличения и без того очень значительных расходов, при этом не гарантируя желаемого результата.

«И поэтому там, где они могут нанести нам ущерб без угрозы для себя — они уже его наносят. Но предел в поставках был достигнут, мне кажется, по многим направлениям ещё при Джо Байдене», — сказал он

В последнее время на Западе обсуждаются возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее Трамп заявил, что по сути уже определился с вопросом отправки киевскому режиму этих вооружений. По заявлению Владимира Путина, такой шаг американской администрации грозит уничтожить все позитивные результаты, достигнутые в ходе диалога между Москвой и Вашингтоном. При этом военные аналитики сходятся во мнении, что «Томагавки» не окажут существенного влияния на ход боевых действий, так как ВС РФ имеют на вооружении средства, позволяющие нейтрализовать эту угрозу.