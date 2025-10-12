«Что думать?!» Песков оценил способность ВСУ запустить Tomahawk с ядерной боеголовкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возможными поставками Украине дальнобойных ракет Tomahawk, напомнил о возможностях Киева по созданию «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Кремль фиксирует все заявления о передаче этого оружия ВСУ и относится к этой теме с крайней обеспокоенностью.

«Вспомните сообщения наших спецслужб полтора-два года назад о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос о способности ВСУ запустить Tomahawk с ядерной боеголовкой.