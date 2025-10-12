«Что думать?!» Песков оценил способность ВСУ запустить Tomahawk с ядерной боеголовкой
Песков после вопроса о Tomahawk вспомнил доклад спецслужб о «грязной бомбе» ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возможными поставками Украине дальнобойных ракет Tomahawk, напомнил о возможностях Киева по созданию «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Кремль фиксирует все заявления о передаче этого оружия ВСУ и относится к этой теме с крайней обеспокоенностью.
«Вспомните сообщения наших спецслужб полтора-два года назад о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос о способности ВСУ запустить Tomahawk с ядерной боеголовкой.
А ракеты Tomahawk Песков назвал серьёзным оружием, хоть оно и не способно изменить ситуацию на фронте. По его словам, именно из-за этих разговоров вокруг урегулирования конфликта на Украине сейчас сложился очень драматичный момент.
К слову, В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина не способна создать ядерное оружие, а может лишь разработать «грязную бомбу». Российский лидер предостерёг Киев от применения таковой. По его словам, ответ будет «катастрофичным».
