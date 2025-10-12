«Очень драматичный момент»: Песков назвал Tomahawk серьёзным оружием
Обложка © Life.ru
Американские ракеты Tomahawk — серьёзное и опасное оружие с высокой дальностью полёта. Однако ситуация на фронте не изменится даже в том случае, если оно попадёт в руки киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков — о «Томагавках». Видео © Telegram / Зарубин
«Сейчас очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп всё также считает именно переговоры единственным рабочим вариантом для достижения мира между Россией и Украиной. Однако Европа и Киев не желают соглашаться ни на что подобное.
Напомним, что Трамп фактически уже принял решение относительно поставок ракет Tomahawk Киеву. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг со стороны США разрушит все наметившиеся позитивные тенденции между Москвой и Вашингтоном. Вчера глава Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить передачу этого вооружения.
