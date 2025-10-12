Американские ракеты Tomahawk — серьёзное и опасное оружие с высокой дальностью полёта. Однако ситуация на фронте не изменится даже в том случае, если оно попадёт в руки киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков — о «Томагавках». Видео © Telegram / Зарубин

«Сейчас очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп всё также считает именно переговоры единственным рабочим вариантом для достижения мира между Россией и Украиной. Однако Европа и Киев не желают соглашаться ни на что подобное.