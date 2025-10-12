В Кремле заявили об очень драматичном моменте вокруг конфликта на Украине

Вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается нагнетание напряжённости со всех сторон, констатировали в Кремле. Таковую оценку текущему моменту дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость», — сказал Песков.

Ранее Песков подтвердил, что Россия по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что схожие призывы к мирным переговорам звучат и от президента США Дональда Трампа.