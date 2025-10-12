Песков заверил, что контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Россия и Азербайджан не ставили на паузу двустороннее общение, несмотря на сложный период во взаимодействии стран. О продолжении диалога по разным линиям заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объёмы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», – отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. По словам главы государства, несмотря на пиковый момент, между странами лишь усилилось торгово-экономическое взаимодействие.