Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 10:01

Песков заверил, что контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Азербайджан не ставили на паузу двустороннее общение, несмотря на сложный период во взаимодействии стран. О продолжении диалога по разным линиям заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объёмы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», – отметил Песков.

Политолог Ярошенко: Запад хочет взять под контроль Каспийское море и ослабить РФ
Политолог Ярошенко: Запад хочет взять под контроль Каспийское море и ослабить РФ

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. По словам главы государства, несмотря на пиковый момент, между странами лишь усилилось торгово-экономическое взаимодействие.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar