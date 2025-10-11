Западные страны пытаются установить контроль над Каспийским морем, чтобы ослабить геополитические позиции России. Такое заявление сделал политолог Алексей Ярошенко.

Эксперт подчеркнул, что Каспий имеет стратегическое значение как транспортный коридор и зона российских интересов в сфере энергетики и безопасности. Он отметил, что Россия совместно с Азербайджаном выстраивает взаимовыгодные отношения, чтобы не допустить проникновения западных стран в регион.

«Каспий — это не просто море, а стратегическая точка, потому что именно по нему будут транспортироваться грузы. Запад продолжает попытки зайти в Каспий под любыми предлогами, поскольку для России это энергетика, экология, безопасность и судоходство», — пояснил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Ярошенко напомнил, что согласно конвенции 2018 года Каспий признан внутренним водоёмом пяти прибрежных государств. Политолог указал на важность сохранения безопасности региона, поскольку через Каспий открывается путь к Астрахани, Волге и всему Поволжью, что делает недопустимым присутствие там США и других западных стран.

В мае этого года исследователи подтвердили, что в Каспийском море появился новый остров. Он расположен в 30 километрах на юго-запад от Малого Жемчужного. Учёные объясняют возникновение нового объекта в акватории снижением уровня воды.