Алиев в ООН заявил об экологической катастрофе с обмелением Каспийского моря

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологической обстановки. С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — отметил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, ситуация ухудшилась по сравнению с 2022 годом, когда он уже поднимал эту тему на саммите прикаспийских стран.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также сообщал об экологической катастрофе на Каспии. Он подчеркнул, что обмеление Каспийского моря достигло критической точки и требует срочного решения.