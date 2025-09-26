Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 02:46

Алиев в ООН заявил об экологической катастрофе с обмелением Каспийского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkoral

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологической обстановки. С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями»,отметил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, ситуация ухудшилась по сравнению с 2022 годом, когда он уже поднимал эту тему на саммите прикаспийских стран.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также сообщал об экологической катастрофе на Каспии. Он подчеркнул, что обмеление Каспийского моря достигло критической точки и требует срочного решения.

