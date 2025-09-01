Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:09

Президент Казахстана Токаев предупредил об экологической катастрофе на Каспии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация с катастрофическим обмелением Каспийского моря приближается к критической точке и требует незамедлительного решения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине. Он напомнил о своём ранее озвученном предложении создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

«Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС», — заявил Токаев.

Глава казахстанского государства также проинформировал партнёров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнёрстве с ООН. Он подчеркнул стратегическую важность Каспийского моря для Казахстана и отметил, что недавнее открытие в Алма-Ате Центра ООН по устойчивому развитию подтверждает приверженность страны принципам многосторонней дипломатии в решении экологических проблем.

Российские учёные нашли новый остров в северной части Каспийского моря
Российские учёные нашли новый остров в северной части Каспийского моря

А в мае на побережье Каспийского моря в Казахстане был зафиксирован массовый выброс тюленей, занесённых в Красную книгу. Только в мае найдено 264 туши.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar