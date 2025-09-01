Президент Казахстана Токаев предупредил об экологической катастрофе на Каспии

Ситуация с катастрофическим обмелением Каспийского моря приближается к критической точке и требует незамедлительного решения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине. Он напомнил о своём ранее озвученном предложении создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

«Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС», — заявил Токаев.

Глава казахстанского государства также проинформировал партнёров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнёрстве с ООН. Он подчеркнул стратегическую важность Каспийского моря для Казахстана и отметил, что недавнее открытие в Алма-Ате Центра ООН по устойчивому развитию подтверждает приверженность страны принципам многосторонней дипломатии в решении экологических проблем.