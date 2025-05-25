Более ста мёртвых краснокнижных тюленей выбросило на берег Каспийского моря

«В основном, это дело браконьеров. Но доказать мы не можем. Только если конкретно туши не запутались в сетях. А те, что без сеток и характерных повреждений. Все вокруг все понимают, но доказать не могут. А браконьеры как ходили, так и ходят в море», — прокомментировал ситуацию главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.