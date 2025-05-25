Более ста мёртвых краснокнижных тюленей выбросило на берег Каспийского моря
Orda.kz: Сотни мёртвых тюленей выбросило на берег Каспия в Казахстане
На побережье Каспийского моря в Казахстане зафиксирован массовый выброс тюленей, занесённых в Красную книгу. Только в мае найдено 264 туши. Об этом сообщает издание Orda.kz.
Видео с набережной Каспийского моря в Казахстане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ azamat_sarsenbayev
«В основном, это дело браконьеров. Но доказать мы не можем. Только если конкретно туши не запутались в сетях. А те, что без сеток и характерных повреждений. Все вокруг все понимают, но доказать не могут. А браконьеры как ходили, так и ходят в море», — прокомментировал ситуацию главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.
По его словам, туши разлагаются особенно быстро из-за аномально тёплой воды, что затрудняет экспертизу. Некоторые тюлени действительно были обнаружены в рыболовных сетях, информацию об этом уже передали в правоохранительные органы.
Ранее в степях Мангистауской области Казахстана находили детёнышей тюленей, которые по неизвестной причине отползли далеко от Каспийского моря. Учёные предположили, что погодные условия и сдвиги льдов могли помешать малышам вернуться в воду. Кроме того, в Дагестане регулярно фиксируют массовую гибель тюленей — причиной может быть совокупность факторов: от подводных выбросов газа до миграционных сбоев.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ azamat_sarsenbayev